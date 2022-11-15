لليوم الرابع على التوالي.. - مليشيا الحوثي تفرض حصارًا خانقًا على إحدى القرى الريفية جنوب إب

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل مليشيا الحوثي، حملة دهم واقتحامات وحصار لإحدى القرى جنوبي محافظة إب، لليوم الرابع على التوالي.

وقالت مصادر محلية في المحافظة، إن ما يسمى بـ"الأمن الوقائي الحوثي" مدججًا بعشرات الأطقم والأفراد، نفذ حملة اقتحام وتشديد وتفتيش على جميع منازل قرية النهوي، بعزلة العربيين بمديرية السياني جنوبي محافظة إب.

وأوضحت المصادر أن الحملة جاءت على خلفية تنازع بين قيادات حوثية أدت لمقتل مشرف القرية الاجتماعي، ويدعى "أحمد حمود الغانمي" الذي قتله الأمن الوقائي، وجرح شقيقه.

وبحسب المصادر فإن نجل القتيل (18سنة) الغانمي رد بنفس الوقت وقتل عنصرين من الأمن الوقائي الحوثي قبل أيام.

وأشارت المصادر إلى اتفاق عاجل تم إثر الحادثة بين القرية والأمن الحوثي على دفن القتلى وعدم ملاحقة ابن القتيل الغانمي، قبل أن ينقض الحوثي الاتفاق يوم الخميس الماضي وبدأ حملة مطاردة وحصار شديدة على القرية.

وقال المصدر إن مليشيا الحوثي بدأت تضييق حركة الدخول والخروج لسكان قرية النوهي وتثير غضب السكان خاصة أن ابن الغانمي قد غادر القرية إلى مكان مجهول.