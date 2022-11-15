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شرطة "تعز" تعلن ضبط شحنة من المخدرات كانت في طريقها للمدينة 

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة تعز، يوم الإثنين، عن تمكن قواتها الأمنية من ضبط شحنة من المخدرات، والتي كانت في طريقها لوسط المدينة التي تقبع تحت الحصار الحوثي منذ سبع سنوات.

ونقل المركز الإعلام لشرطة تعز عن مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد فؤاد مهيوب قوله، إن القوات الأمنية  في إدارة مكافحة المخدرات، وقوات الشرطة العسكرية تمكنت من ضبط عدد اثنين واربعين ألف حبه من مادة (فينوباربيتال) في نقطة الهنجر أثناء محاولة ادخالها الى المدينة على متن باص ركاب.

وأكد مهيوب، أن الكمية المضبوطة تعتبر من المؤثرات العقلية المراقبة، وأن عملية الضبط تمت بعد  تعقب لباص ركاب قادم من العاصمة المؤقتة عدن حيث تمكن مندوب ادارة مكافحة المخدرات وقوات الشرطة العسكرية في نقطة الهنجر من ضبط الكمية. 

وأشارت إلى أنه قد تم التحفظ على الكمية، والباص الذي كان يقلها،وضبط السائق  لاستكمال الإجراءات والاحالة الى الجهات المختصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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