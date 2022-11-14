شبوة.. وقفة احتجاجية في للتضامن مع طالب اختطفته عصابة مسلحة

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ معلمو وطلاب ثانوية جسار بمديرية الروضة في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، اليوم الاثنين، وقفة تضامنية مع زميلهم الطالب الذي اختطفته عصابة مسلحة أمس الأحد.



وطالبت الوقفة الأجهزة الأمنية بالاضطلاع بدورها ومتابعة عصابة الاختطاف وتحرير الطالب "حمير باحكر" الذي اختطف وهو في طريقه إلى الثانوية صباح أمس الأحد.



ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تضامنية مع أسرة الطالب المختطف ومنددة بالواقعة المهددة للأمن والسلم المجتمعيين بالمديرية.



ولم تكشف السلطات الأمنية في المحافظة أي مستجدات بخصوص الحادثة رغم مرور 24 ساعة على حدوثها.

