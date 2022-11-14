سفارة اليمن بتركيا: نتابع مصير ثلاثة مواطنين مفقودين بعد غرق قاربهم قبالة اليونان

أعلنت السفارة اليمنية في تركيا، الأثنين، أنها تتابع مصير ثلاثة مواطنين مفقودين قبالة المياه الإقليمية اليونانية.



وقالت السفارة في بيان لها،" إنها تتابع بكل اهتمام ومسؤولية قضية الثلاثة المفقودين وهم "مالك الشميري وفهد عبادي وصبري صالح".



وأضاف البيان، أن آخر المعلومات تشير بأنهم قاموا بالتهرب بقارب مطاطي في 31 أكتوبر الماضي من تركيا باتجاه اليونان على متنه 12 شخصا.



وتابع، "تفيد المعلومات الأولية بأن القارب غرق قبالة المياه الإقليمية اليونانية والسفارة على تواصل مع مستمر مع الجهات الرسمية لمعرفة مصير المفقودين".



وأشارت السفارة اليمنية في أنقرة إلى أنها تشارك ذوي المفقودين مشاعر الأسى والقلق حول مصيرهم المجهول وتؤكد أنها لن تدخر جهدا في تتبع ومعرفة مصيرهم.



