قيادات حوثية من صعدة وعمران تتصارع لنهب أراضٍ واسعة للأوقاف في محافظة إب

تسعى قيادات نافذة في مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إلى القيام بأكبر عملية سطو تشهدها أراضي الاوقاف في محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر مطلعة، إن قيادات حوثية رفيعة من محافظتي عمران وصعدة تسعى لنهب مساحات شاسعة من أراضي الأوقاف في مديرية الظهار مركز محافظة إب.



وأشارت المصادر إلى أن صراعاً محتدماً منذ أشهر بين "عبدالمجيد الحوثي"، رئيس هيئة الأوقاف التابعة للحوثيين (من صعدة) ويمثله "بندر العسل" المُعين من قبل الحوثيين مديراً لأوقاف إب، (من عمران)، وبين القيادي الحوثي "ناصر العرجلي" وكيل وزارة الصحة السابق وعضو مجلس الشورى الحالي في سلطات مليشيا الحوثي (من عمران)، حول أراضٍ وقفية في محافظة إب.



وأوضحت المصادر أن الأرض المتنازع عليها تُسمى بـ "شعب العرام" وتقع في مزارع العارضة العليا بجبل المعموق في منطقة الحمامي بعزلة ثواب الأسفل شمال غرب مديرية الظهار وتبلغ مساحتها أكثر من 7500 قصبة وتُقدر قيمتها بعشرات المليارات.



ولفتت المصادر إلى أن الصراع بلغ ذروته أواخر سبتمبر الماضي، حين تعرض "العرجلي" لإطلاق وابلاً من الرصاص على سيارته من قبل مجهولين أثناء مروره في شارع المطار شمال صنعاء، وكان برفقته شقيقه الاصغر ردفان الذي توفي لاحقا متأثراً بإصابته في الحادثة.



واتهم القيادي الحوثي "ناصر العرجلي"، محمد جحاف والذي يشغل حالياً منصب وكيل الهيئة العامة للأوقاف لدى الميليشيا والقيادي بندر العسل المعين من قبل المليشيا مديرا لأوقاف إب، بالوقوف وراء الحادثة.



وفي محاولة على ما يبدو لتهدئة الصراع على خلفية محاولة تصفية "العرجلي" توصلت الأطراف الحوثية المتصارعة مؤخراً إلى إتفاق قضى بتفويض القيادي الحوثي عبدالمحسن الطاووس والقيادي "عبدالكريم محمد الشامي" لحل النزاع القائم، وذلك في مقدمة لتقاسم الأراضي حسب مصادر مطلعة.



وبدأت القضية حين نصّب "ناصر العرجلي" نفسه مفوضا عن شخص من أبناء محافظة إب يدعى "أحمد ناشر علي سعدان" الذي يدعى ملكيته للأرض التي صدرت فيها أحكام قضائية لصالح الأوقاف.



واصطدم "العرجلي" الذي يسعى للاستحواذ على الأرض ببندر العسل المتهم هو الآخر بالسعي لنهب الأرض وتحويلها الى أملاك شخصية له وللقيادي الحوثي "عبدالمجيد الحوثي".



وشهدت محافظة إب، عمليات نهب واسعة لأراضي الأوقاف وأملاك الدولة من قبل قيادات حوثية قادمة من محافظات شمال الشمال، وتسهيلات من قيادات محلية موالية لها.

