شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تدين التفجير الارهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ادانت الجمهورية اليمنية الانفجار الارهابي الذي استهدف مدنيين في شارع الاستقلال في منطقة تقسيم بإسطنبول، والذي أسفر عن عدد من الوفيات والاصابات.

بلادنا تدين التفجير الارهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول

واعربت وزارة الخارجية في بيان لها مساء امس عن صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

واكدت وزارة الخارجية رفـضها لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتدعو المجتمع الدولي إلى التضامن في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة واستهداف منابع دعمها ماديًا أو فكريًا وكل من يقف خلفها.

ونقلت وكالة الأنباء التركية عن وزارة الداخلية، الإثنين، أن الشرطة اعتقلت الشخص الذي ترك القنبلة التي تسببت في انفجار إسطنبول.

واتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء اعتداء إسطنبول، وفق المصدر ذاته.

وتصنف أنقرة الحزب الكردستاني إرهابيا، وأطلقت عدة عمليات عسكرية لمحاربته في العراق وسوريا كان أحدثها في 18 أبريل/نيسان الماضي عبر عملية "المخلب-القفل" في مناطق متينا وزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.

وفي وقت سابق، نشرت الأجهزة الأمنية صورا قال إنها لامرأة يشتبه في تنفيذها لانفجار إسطنبول الذي أسفر عن 6 قتلى وإصابة العشرات.

الصور تظهر سيدة تسير وسط الشارع تضع حجابا على رأسها وترتدي بنطالا بألوان عسكرية.