عقب صلاة الجمعة.. مليشيا الحوثي تختطف خطيب مسجد شمال "إب"

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي، يوم الجمعة، أحد خطباء المساجد، في مديرية يريم، شمال مدينة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي اختطفت خطيب الجامع الكبير بمدينة كتاب "جبريل برهان العميسي"، من الجامع الكبير بمدينة كتاب، مديرية يريم، بعد إلقائه خطبة الجمعة.

وحسب المصادر، فقد قامت مليشيا الحوثي بإيداع الخطيب "جبريل العميسي" السجن في إدارة أمن كتاب، وذلك بتوجيهات من القيادي الحوثي المكنى "أبو جابر الهتار".

وأكدت المصادر، أن مليشيا الحوثي قامت اليوم الأحد، بنقل الخطيب من سجن إدارة أمن كتاب الى جهة غير معلومة.

جدير بالذكر أن الخطيب "جبريل العميسي" من خريجي معهد البيحاني بمدينة إب.