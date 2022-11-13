بعد ساعات من جريمة عتق.. إصابة بائع قات برصاص عنصر من الانتقالي في نصاب بشبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطن يعمل في بيع القات، الأحد، برصاص أحد عناصر مليشيا المجلس الانتقالي بعد ساعات من مقتل عامل في مطعم بمركز محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مسلحا يتبع مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أطلق النار على مواطن يدعى سليمان نعمان الشايعي ويعمل بائعا للقات في سوق مديرية نصاب.



وأضافت أن الحادثة جاءت إثر خلاف حول سعر القات ما دفع الجندي لإطلاق النار على البائع وأخذ القات بالقوة، مشيرة إلى نقل الشايعي إلى مركز المحافظة للعلاج جراء إصابته الحرجة.



جاء ذلك بعد ساعات من مقتل عامل في بوفية يدعى زكريا عبد الله الجبرتي برصاص أحد عناصر مليشيات دفاع شبوة وسط مدينة عتق، كما أصيب أيضا عامل آخر بجروح بليغة.



وتشهد محافظة شبوة منذ سقوطها بيد المليشيا الانفصالية في أغسطس/آب الماضي تصاعدا في الانتهاكات وحوادث الابتزاز بحق الباعة المتجولين وملاك المحلات فضلا عن المواطنين وأصحاب الرأي.

