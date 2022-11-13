عبر الصور الفاضحة.. القبض على عصابة تمتهن الابتزاز الالكتروني في المهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، السبت، تمكنها من ضبط عصابة تمتهن الإبتزاز والنصب والاحتيال والسرقات في المحافظة الواقعة شرقي البلاد.

ونقل المركز الإعلامي لمحافظة المهرة عن مصدر أمني قوله، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تمتهن عمليات الابتزاز والنصب والاحتيال مكونة من 7 اشخاص وثلاث نساء بعد بلاغات تقدمت بها عدة جهات تعرضت للابتراز من قبل تلك العصابات.

وقال المركز، إدارة البحث الجنائي بالمهرة تلقت عدة بلاغات من محلات الصرافة التي تعرضت حساباتهم البنكية في سلطنة عمان للتوقيف جراء جرائم ابتزاز وغسيل أموال من قبل تلك العصابة.

وأضاف أن العصابة تقوم بالتواصل مع الضحايا وأخذ عليهم صور فاضحة لممارسة الابتزاز المادي عليهم حيث يقوم الضحايا بتحويلات مادية عبر إيداع في حساب وكلاء الصرافات في سلطنة عمان ومن ثم يتم تحويل تلك المبالغ بأسماء وهمية وأسماء نساء يتم استغلالهن حيث بلغت المبالغ النقدية المحولة عبر إحدى الصرافات خلال شهر واحد فقط اكثر من 83 الف ريال عماني.

وأفاد المصدر أنه تم اجراء التحقيق مع العصابة وإعداد محضر جمع الاستدلالات من قبل فريق مختص بالجرائم الإلكترونية بإشراف النيابة العامة في الغيضة.

ولفت المصدر الأمني إلى أن الجناة أقروا بتلك الوقائع ومازالت اجراءات جمع الاستدلالات مستمرة وكذلك عمليات البحث والتحري عن بقية العصابة والتي تعد من أخطر عصابات الابتزاز في اليمن ويتزعمها 5 اشخاص تم ضبط شخصين منهم في المهرة والبقية خارج المحافظة.