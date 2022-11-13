مقطع فاضح وخادش للحياء .. فيفي عبدو تصدم المعازيم وتثير جنون العروسة وتضع يد العريس في أهم منطقة حساسة في جسدها .. شاهد الان

باسل النجار - القاهرة - أكد شهود عيان ان الراقصة فيفي عبدو تجاوزت الاخلاق وتصرفت بشكل غير لائق وخادش للحياء .

الشعود الذين حضوا خفل زفاف لعروسة وعروسة مصرية صدموا بسبب قيام الراقصة بأمر لا يمكن القبول به واثار غضب العروسة بشدة.

اذ قامت فيفي بوضه يد العروس على صدرها، الذي كان مكشوفا ورقصت معه.

ورقصت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده بحفل زفاف وخطفت الانظار بعد نشرها لمقطع فيديو على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي .

وارتدت فستاناً باللون البنفسجي واعتمدت تسريحة ومكياج لاقا بها الى حد بعيد واستعرضت حركاتها اللافتة في الرقص والتي تميّزت بها على مدى مسيرة فنية كبيرة حققت فيها الكثير من النجاحات والشهرة وحب الجمهور لها. وتفاعل الجمهور مع الفيديو واشاروا الى ان فيفي عبده بهضامتها سرقت الاضواء من العروس