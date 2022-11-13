شبوة.. مسلحون يختطفون طالباً من أمام ثانوية "جسار" بمديرية الروضة

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطف مسلحون مجهولون، الأحد، أحد طلاب ثانوية "جسار" بمديرية الروضة في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين اختطفوا الطالب (حمير سالم باعكر)، وهو في طريقه إلى المدرسة، واقتادوه إلى جهة مجهولة.



وأضافت المصادر أن محاولات إنقاذ الطالب من قبل المواطنين الذين تواجدوا في المكان، باءت بالفشل، بعد إطلاق المسلحين النار لتفريقهم.



واحتجاجاً على الحادثة أغلقت المدرسة أبوابها، ونفذ معلميه وزملائه من الطلاب وقفة احتجاجية رفعوا فيها لافتات تضامن مع الطالب وترفض الاعتداء على حرم المدرسة وطلابها.

ومنذ سيطرة مليشيا المجلس الانتقالي على المحافظة في أغسطس الماضي، تشهد شبوة فوضى أمنية عارمة، زادت معها حدة الجرائم التي اختفت طوال السنوات الماضية.

