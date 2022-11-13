[ إب.. مليشيا الحوثي تفرض بالقوة جبايات مالية على التجار والباعة ]

أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على فرض جبايات مالية بقوة السلاح على الباعة والتجار في إحدى مديريات محافظة إب (وسط اليمن).



وقال سكان محليون إن القيادي الحوثي المُعيّن مديراً لأمن مديرية المخادر "أبو شاكر الشبيبي"، يقوم منذ أسابيع بفرض جبايات مالية على التجار والباعة في منطقة مفرق حبيش والدليل ومناطق أخرى بالمديرية، بقوة السلاح والتهديد بالسجن والاختطاف.



وأوضح السكان أن "الشبيبي" يقوم بإرسال عناصر تابعة له لأخذ جبايات مالية بالقوة من التجار وأصحاب المحلات التجارية، تحت مسميات عدة.



وأشاروا إلى أن المسلحين الحوثيين يقومون بالتهجم على المحلات والبسطات وإجبار ملاكها على دفع تلك الجبايات ومن يرفض يتم الاعتداء عليه واقتياده بالقوة على متن أطقم عسكرية إلى السجون.



وتشهد معظم مدن وأسواق محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فرض جبايات مالية بالقوة تحت مسميات مختلفة وفي مناسبات متعددة طوال أشهر العام، ما دفع بكثير من الباعة والتجار إلى الإفلاس أو توقيف أنشطتهم التجارية.

