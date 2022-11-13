"شجرة دم الأخوين".. كيف ساعد أبناء جزيرة سقطرى اليمنية على منع انقراض الشجرة الأسطورية؟

المنامة - ياسر ابراهيم - بعد الساعة الرابعة صباحًا مباشرة على هضبة دكسام، بالقرب من وسط جزيرة سقطرى اليمنية، توقظ مكبرات الصوت السكان المحليين من نومهم مع أول آذان في اليوم للصلاة، ينجرف ضباب كثيف فوق الهضبة وينتشر النسيم فوق نصف دزينة من الخيام المصنوعة من النايلون الأخضر والأزرق لإيواء السياح الأمريكيين والأوروبيين الذين جاءوا لإلقاء نظرة على أحد أكثر الأنواع شهرة في الجزيرة: شجرة غريبة مقلوبة تسمى دم التنين (دراسينا سيناباري).



مع شروق الشمس، ينحسر الضباب، وتضيء مجموعة صغيرة من المباني التي تشكل القرية، وموقع المخيم، وإلى الغرب طريق واحد ممهد يمر عبر جبال حجير الخشنة باتجاه الساحل الشمالي.



بحلول الساعة 6 صباحًا، كانت القرية تعج بالنشاط يجلس مالك المخيم، محمد سالم عبد الله مسعود، المعروف باسم كيباني، في مساحة فوق مرتبة إسفنجية، وينضم إليه نجله الأكبر "سالم"، المرشد السياحي وناشط حماية البيئة، يرتدي كلاهما الصنادل والقمصان والملابس التقليدية (الفوطة)، ويجلسان لتناول وجبة الإفطار من الشاي والتمر وخبز يشبه الفطيرة يسمى ملوح مغطىً بالجبن الأبيض الطري والعسل.



يتحدث كيباني، وهو في منتصف الخمسينيات من عمره، عن شجرة دم التنين الرائعة التي تنمو على جبال الجزيرة والهضاب المرتفعة ولا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض، "شجرة دم التنين هي قلب سقطرى"، حسب ما قاله باللغة السقطرية.



عندما كان "كيباني" طفلًا، روى أجداده قصصًا عن غابات شاسعة من أشجار دم التنين، عبر الهضبة، قالوا بأنه كان هناك الكثير من الأشجار التي يمكنك المشي من ظل أحدها إلى ظل آخر دون أن تلمسك أشعة الشمس أبدًا، ومثل والديه وأجداده كانوا من الرعاة الرحل، ينتقلون من مكان إلى آخر لإطعام ماشيتهم وسقيها، يقول كيباني: "لقد كان أسلوب حياة البدو"، مشيرًا إلى المجموعة العرقية الثقافية البدوية الموجودة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





في الليل، نصبت العائلات مخيماً حول الأشجار، وأثناء النهار، توفر تيجان الأشجار على شكل مظلة من أوراق الأشجار الصلبة والمكتظة الكثيفة الراحة من شمس الظهيرة الشديدة في الجزيرة، تم طحن المادة الصمغية أو اللون الأحمر اللامع الذي يتسرب من جذع دم التنين عند تقطيعها إلى مسحوق ناعم وبيعه للتجار اليونانيين والعرب والهنود الذين نقلوه حول العالم حيث تم استخدامه في الطلاء وتزجيج الفخار والمكياج وطلاء الأظافر، وكمرهم للجروح والخدوش، أو كإكسير لعلاج أي شيء بدأ من أمراض الإسهال وحتى نزيف ما بعد الولادة.



لكن في العقود الأخيرة، أدت ضغوط النشاط البشري وتغير المناخ إلى خسائر فادحة، يتوقع بعض العلماء أن شجرة دم التنين ستشهد انخفاضًا حادًا في الثلاثين إلى الثمانين عامًا القادم، وقد تختفي تمامًا يومًا ما، كتب Petr Maděra، أستاذ علم النبات في جامعة Mendel في جمهورية التشيك، في ورقة بحثية عام 2019: "المستقبل طويل الأمد لهذا النوع ليس مبشرا ً".



ومع ذلك، فإن كيباني لا يترك الأشجار تنقرض دون قتال، فعلى مدار العشرين عامًا الماضية، كان موقع مخيم ديكسام الخاص به بمثابة مقر لحفظ شجرة دم التنين، مع حضانة ومركز أبحاث غير رسمي.



الانطلاق نحو "فيرنهم" وهي هضبة شمال ديكسام حيث لا تزال أشجار دم التنين وفيرة، أول شجرة دم تنين يمكن رؤيتها، على مشارف القرية، هي شجرة وحيدة على مساحة من التربة القاحلة والصخرية على بعد بضعة أقدام من طريق ترابي على البحر. ربما يبلغ ارتفاع الشجرة 15 قدمًا، مع جذع سميك أبيض رمادي مجعد في المنتصف، مشوه جراء حصاد تلك المادة الحمراء، في الجزء العلوي من الجذع، تنتهي الفروع السميكة والمتقشرة بتاج من الأوراق الرفيعة الطويلة التي تشبه عشب البلو جراس المروي جيدًا.





تسحب معظم الأشجار الماء من التربة حتى تصل جذورها إلى الأوراق، كما يمكن لأشجار دم التنين القيام بالعكس، حيث تأخذ الماء من الهواء وتمرره إلى التربة. يقترح العلماء أن الشكل الفريد لشجرة دم التنين هو تكيف مع الحياة في بيئتها القاحلة، مما يسمح للأشجار بالتقاط الرطوبة من الضباب والغيوم، وهي عملية تسمى التقاط الهطول الأفقي.



يقدر الباحثون أن كل شجرة دم تنين يمكنها ضخ كمية من الماء في التربة عدة مرات أكثر مما تلتقطه البيئة المحلية مثل هطول الأمطار، مما يوفر عنصرًا حاسمًا في النظام الهيدرولوجي للجزيرة.



يقول كاي فان دام، الباحث الأوروبي في جامعة غينت في بلجيكا وجامعة مندل، وهو أيضًا رئيس مجموعة المتطوعين أصدقاء سقطرى ومقرها المملكة المتحدة والتي عملت في الجزيرة منذ أواخر التسعينيات، "شجرة دم تنين واحدة تجلب كمية هائلة من الماء إلى النظام". ويقول: "إذا فقدت شجرة، فإنك تفقد أيضًا مئات اللترات من الماء كل عام والتي كانت ستدخل في النظام".



تعتبر شجرة دم التنين، "نوعًا شاملاً"، ليس في إشارة إلى شكلها بل بالدور البيئي الذي تلعبه، وهي تساعد في دعم العشرات من الأنواع النباتية والحيوانية الأخرى، من الأبراص والثعابين إلى النباتات المزهرة، وقد قامت مجموعة من الباحثين بدراسة النباتات التي وجدت تعيش في الجزء السفلي من شجرة دم التنين مقارنة بالمناطق المفتوحة وحدد إجمالي 92 نوعًا من النباتات، 32 منها، بما في ذلك سبعة أنواع متوطنة، تم العثور عليها تنمو بشكل حصري بالقرب من أشجار دم التنين.



أثناء التجوال بالسيارة، تبدأ الأشجار في أن تصبح أكثر وفرة، وبعد ذلك عبر ممر عميق، تظهر هضبة فيرمين، حيث تنتشر الآلاف من أشجار دم التنين في التضاريس الصخرية.





ولكن مقابل كل دزينة أو نحو ذلك من الأشجار الحية، هناك العديد من الأشجار المتساقطة في مكان قريب، وجذوع بيضاء متصدعة في الوسط، وسقوط للتاج الضخم، والأغصان البيضاء الخالية من الأوراق مثل العظام البارزة من الأرض.



في اللغة العربية، تُعرف شجرة دم التنين باسم دم الأخوين، ووفقًا للفولكلور الشعبي، نمت شجرة دم التنين الأولى في المكان الذي تقاتل فيه شقيقان، درسا وسمحة، حتى الموت، قصة أخرى تقول إن الأشجار نبتت من قطرات الدم التي أراقها التنين بينما كان يصارع فيلًا، اليوم هضبة فيرمين هي جزء من الغابة، وجزء من مقبرة دم التنين.



هناك عاملان رئيسيان يدفعان شجرة دم التنين إلى حافة الهاوية، وفقًا للعلماء. أزمة المناخ إحداها، فلطالما كان المناخ الصحراوي الاستوائي في سقطرى متطرفًا، ولكن في العقود الأخيرة، تسبب تضاؤل ​​مواسم الأمطار في موجات جفاف شديدة وطويلة الأمد، مما يعني انخفاض الرطوبة في التربة، تاركًا الشتلات تكافح من أجل البقاء.



تسببت أنظمة الطقس المتطرفة والتي لا يمكن التنبؤ بها، والتي يغديها على الأرجح ارتفاع درجة حرارة المحيطات، في حدوث رياح مدمرة وفيضانات في سقطرى في السنوات الأخيرة، في عام 2015 ضرب إعصاران الجزيرة وفي أسبوع واحد قضى على حوالي 30٪ من أشجار سقطرى.



الرعي الجائر هو أيضا عامل رئيسي في تدهور الأشجار، حيث يقدر الخبير مادرا "أن هناك أربعة ماعز لكل إنسان على الجزيرة، يأكل كل شيء في طريقه، بما في ذلك شتلات دم التنين".



من المحتمل أن يكون عمر معظم أشجار دم التنين في البرية اليوم مئات السنين، على الرغم من استحالة حساب عمرها بالضبط، لأنها لا تحتوي على حلقات في جذوعها، لكن بدون جيل أصغر ليحل محلها، يمكن أن يكون الجيل الحالي هو الأخير.





تقع سقطرى على مساحة 1400 ميل مربع، وهي أكبر أربع جزر في أرخبيل سقطرى، على بعد حوالي 210 أميال من الساحل الجنوبي لليمن، الأرخبيل هو واحد من أكثر الأماكن تنوعًا بيولوجيًا في العالم، ويطلق عليه لقب "غالاباغوس المحيط الهندي"، يُقدَّر أن 37٪ من 825 نوعًا نباتيًا في الجزيرة، و90٪ من الزواحف و95٪ من القواقع الأرضية مستوطنة، مما يعني أنها لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض. في عام 2008، صنفت اليونسكو أرخبيل سقطرى كموقع تراث عالمي طبيعي.



تقع سقطرى بين بحر العرب والمحيط الهندي، وقد احتلت من قبل القوات البريطانية والبرتغالية والروسية، والتي لا تزال دباباتها الصدئة تصطف على الساحل الشمالي للجزيرة، لكن تلك الاحتلالات جاءت وذهبت، وفي عام 1967، وهو نفس العام الذي ولد فيه كيباني في كهف جبلي على بعد حوالي 10 دقائق من ديكسام.



تخلى البريطانيون عن السيطرة الاستعمارية على النصف الجنوبي مما يعرف الآن بجمهورية اليمن، ضمت الحكومة اليمنية الجديدة سقطرى كمنطقة عسكرية محمية، وفرضت قيودًا على الحركة داخل وخارج الجزيرة، وظل من المستحيل تقريبًا زيارتها حتى أواخر التسعينيات عندما، بعد الحرب الأهلية القصيرة عام 1994، أعاد توحيد جنوب وشمال اليمن وشكل اليمن الحالي.



يعتقد الباحث فان دام أن هذه القيود - جنبًا إلى جنب مع ثقافة الرعاة الرحل في سقطرى، والتي تعزز ارتباطًا وثيقًا بين الناس وبيئتهم - ساعدت في الحفاظ على النظام البيئي سليمًا إلى حد كبير، وكما يقول "فهذا هو السبب في أن سقطرى فريدة حقًا، ما تراه الآن هو عدد الجزر التي كان من الممكن أن تبدو قبل 300 أو 400 عام عندما كانت لا تزال هناك فرصة لحمايتها".



لكن الجزيرة تتغير فبعد الوحدة، بدأت الحكومة اليمنية، بمساعدة منظمات الإغاثة الدولية والحكومات الأجنبية، في تحديث البنية التحتية للجزيرة. أدى فتح الجزيرة أمام الاجانب إلى موجة من البحث العلمي والحفظ، ولكن أيضًا التحديث والتحضر.

إن التطور المستمر وتدفق الأموال الأجنبية يعني أنه لا يوجد اليوم أي جزء من عاصمة الجزيرة بمنأى عن البناء، كما أن التطور لم تسلم منه هضبة ديكسام أو هضبة فيرمين.



اليوم، يصنف المركز العالمي لرصد الحفاظ على البيئة التابع للأمم المتحدة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) 157 نوعًا من النباتات في سقطرى على أنها ضعيفة أو مهددة بالانقراض أو معرضة لخطر شديد، ويشمل ذلك شجرة دم التنين، والتي يصنفها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنها من الأنواع المعرضة للخطر.



يعمل "سالم" مع فريق البحث بجامعة مندل في مشروع لرصد الأنواع لتحديد موقع أشجار دم التنين الفردية وقياسها في الجزيرة، عندما يصادف واحدًة، يفتح تطبيقًا على الهاتف ويتطلع لمعرفة ما إذا تم تسجيل الشجرة، إذا لم يحدث ذلك، فإنه يجمع إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للشجرة، ويقيس محيط الجذع، ويقترب من ارتفاع الشجرة، ويسجل البيانات ذات الصلة مثل وجود الآفات أو دليل على قطع الفروع أو حصاد الراتنج، عند اكتمال المسح في السنوات القليلة المقبلة، يجب أن يكون لدى الباحثين خط أساس شامل لكل شجرة دم تنين في جميع أنحاء الجزيرة.



تقع الحضانة على بعد خطوات قليلة من موقع مخيم ديكسام حيث قام كيباني وسالم على مدار العشرين عامًا الماضية بتربية شتلات دماء التنين. وخلف جدار حجري يبلغ ارتفاعه 6 أقدام، تقف الشتلات بارتفاع يوازي الركبة في صفوف متباعدة قدمين. مع مرور ما يقرب من 20 عامًا حتى الآن، تبدو دم التنين أشبه بالشجيرات الشائكة أكثر من الأشجار، وهي كبيرة بما يكفي لالتقاط هطول الأمطار الأفقية ولكنها لا تزال صغيرة جدًا لتجنب الوقوع ضحية للماعز، كل بضعة أيام، يتحقق كيباني من توغل الماعز.



عندما التقى مادرا، وفان دام بكيباني لأول مرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدركا أنه "كان رجلاً [يعرف] كل شجرة في الجزيرة، كل الأنواع، بحسب ما يتذكره مادرا، أراد العلماء إشراك السكان المحليين في جهود الحفظ منذ البداية، يقول فان دام: "الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تعمل بها عملية الحفظ هي أن تكون مملوكة من قبل السكان المحليين"، "إنهم خبراء في معرفة كيفية الاعتناء بأرضهم وحيواناتهم ونباتاتهم، لأنهم يعيشون هناك".



إجمالاً، زرع فان دام ومادرا وكيباني حوالي 800 شتلة. قدم فريق مندل الخبرة العلمية الأولية والمساعدة الفنية والأدوات والتمويل، بينما اعتنى كيباني بالشتلات.



اليوم، لم تعد الشتلات بحاجة إلى سقي منتظم، لكن كيباني لا يزال يزورها كل بضعة أيام للحماية من التهديد المستمر للماعز، ويقدر أن الحيوانات قد أكلت حوالي 200 شتلة على مر السنين، وأن جميع النباتات الباقية البالغ عددها 600 تقريبًا قد قُضمت في نهاياتها.



بمجرد أن تنمو الشتلات بطول كافٍ، سيتم نقل أشجار دم التنين إلى البرية. لكن أشجار دم التنين بطيئة النمو بشكل استثنائي، حيث تبلغ 2.65 سم فقط على مدى خمس سنوات.



يعرف كيباني أنه ربما لن يرى أبدًا ثمار عمله، ولكن ربما يرى أحفاده غابة دماء التنين مرة أخرى في ديكسام.

المصدر: الغارديان البريطانية «The Guardian»