شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن يتهم إيران بإغراق أراضيه بالسلاح والمُسيرات والمخدرات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهمت حكومة اليمن، السبت، إيران بإغراق البلاد بشحنات أسلحة ومخدرات، وذلك بعد يومين من ضبط سفينة إيرانية.

واعتبرت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني، ضبط سفينة إيرانية تحمل مواد مخدرة كانت في طريقها لمليشيات الحوثي الإرهابية تأكيدًا على استمرار نظام إيران في إغراق اليمن بشحنات الأسلحة والطائرات المسيرة والمخدرات.

وأكد الإرياني عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه خلال الأعوام الماضية تم ضبط سفن وبحارة إيرانيين متورطين في تهريب وتجارة المخدرات.

وأشار إلى أن إيران تستغل تجارة المخدرات كمصدر رئيسي لتمويل مليشياتها في المنطقة، بما فيها حزب الله اللبناني، والحوثي، فضلا عن استدراج الشباب لتنفيذ العمليات الإرهابية، وتدمير الطاقات البشرية في البلدان المستهدفة.

وكشف المسؤول اليمني أن مليشيات الحوثي شيدت بإشراف قيادات بارزة شبكات للاتجار بالمخدرات بهدف إغراق اليمن بهذه الآفة، مشيرا إلى اتخاذها مصدرا لتمويل أنشطة الحوثي التخريبية، والإيقاع بآلاف المغرر بهم من فئة الشباب للانخراط في صفوفه وغسل عقولهم والزج بهم وقودا لمعاركها العبثية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي بموقف واضح من التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني.

والخميس، أعلنت السلطات الأمنية اليمنية ضبط سفينة مخدرات إيرانية قبالة سواحل محافظة سقطرى في المحيط الهندي.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، ضبطت السلطات الأمنية في المهرة سفينة إيرانية كانت تقوم بإنزال المواد المخدرة على ساحل مديرية حوف، وكان على متنها 6 أشخاص، خمسة منهم يحملون الجنسية الإيرانية.

ويعتبر ضبط السفن الإيرانية إنجازا أمنيا جديدا للسلطات الأمنية وضربة موجعة لمليشيات الحوثي، إذ تمثل أول رد للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على تصاعد هجمات الانقلابيين ضد موانئ النفط.