تعز.. الأجهزة الأمنية تعلن ضبط ثلاثة مطلوبين أمنيًا في المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد، اليوم السبت، تمكنها من ضبط ثلاثة مطلوبين أمنيًا في المحافظة.

وقال مركز الإعلام الأمني بتعز، في منشور على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي، "إن الأجهزة الأمنية ضبطت ثلاثة مطلوبين أمنيًا في عدد من القضايا المختلفة".

ونقل المركز عن مصدر أمني بشرطة تعز قوله، إن الحملة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المدعو "م . ح .ص" الملقب بـ "صورعة" والمطلوب للأجهزة الأمنية على ذمة عدد من القضايا الجنائية.

وحسب المصدر، فأن الأجهزة الأمنية بمديرية المظفر، ضبطت كذلك المدعو "أ . ف . ع" المطلوب بقضية إلقاء قنبلة يدوية على المواطن "وزان البريهي".

كما ضبطت الأجهزة الأمنية، المدعو "ب . ع .ن " الملقب بـ "القرصان" والمطلوب في قضية إطلاق نار على مواطن يدعى "بشير حسن علي".

وأكد المصدر، أنه تم إيداع جميع المضبوطين الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الإختصاص.

جدير بالذكر أن هذه النجاحات الأمنية تأتي بالتزامن مع انتشار أمني للقوات الحكومية بمختلف شوارع المدينة عاصمة المحافظة، وحظر حركة الدراجات النارية في المدينة بدءا من الساعة 8 وحتى السادسة صباحًا.

ووسعت الحملة الأمنية نطاق عملها، لتشمل منع حمل الاسلحة الغير مرخصة، وعواكس السيارات.