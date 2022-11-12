بعد 24 يوماً.. إحدى أشهر جداريات اليمن الأثرية تعرض للبيع بمزاد عالمي في لندن

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف الباحث اليمني المهتم بعلم الآثار، عبدالله محسن، عن إحدى أشهر جداريات اليمن الأثرية ستباع بعد 24 يوماً في مزاد عالمي في العاصمة البريطانية لندن.



وقال محسن -في منشور بصحفته على فيسبوك- إن "جدارية أثرية تتكون من خمس منحوتات حيوانية كانت من مقتنيات متحف فيتزويليام كامبردج، المملكة المتحدة، رمزها في المراجع الأكاديمية وفي مدونة النقوش اليمنية (CIH 458 RES 460)".



وأشار إلى أن المنحوتات عبارة عن رأس الظبي اللولبي القرون يحمل بين قرنيه حزمة من سيقان الحبوب يرمز للزراعة والخصب، وبجواره رأس تنين برقبة طويلة ثم خط منحني من الوسط يرمز لمزعوم المعبود السبئي إيل مقه، تم رأس وعل ثم صولجان، رأس حربة يتقاطع مع حزام يرمز للسلطة، وفي أسفل الجدارية نقش مسند " نصب عثتر وسحر".



وبحسب ما نشره الباحث محسن، فإنه تم العثور عليها في حوطة لحج، والأصح أنه من مأرب، لكن حصل لبس نتيجة إهداء هذه الجدارية من سلطان لحج إلى السير هيو مارشال هول (1865-1941) الحاكم المدني لمستعمرة روديسا الجنوبية، المعروفة حاليا بجمهورية زيمبابوي، ثم حصل عليها المالك الحالي في سوق لندن للفنون في الثمانينيات.



ولفت إلى أن هذه الجدارية وردت في دراسات البروفيسور والتر مولر، جاك ريكمانز، كريستيان جوليان روبن، ماريا هوفنر ونيكولاس رودوكاناكيس وآخرون مما يجعلها من أشهر الجداريات اليمنية لدى الباحثين والمختصين.



وتابع "تباع هذه الجدارية في مزاد النحت القديم والأعمال الفنية الجزء الأول، الذي تقيمه دار سوذبيز للمزادات في لندن في 6 ديسمبر 2022".



وبين الفينة والأخرى تعرض مواقع متخصصة بالمزادات العالمية بيع مجموعة كبيرة من قطع آثار يمنية نادرة وقيمة منهوبة.



وتعرضت الآثار والمخطوطات اليمنية لعملية تجريف ونهب وتخريب وتهريب إلى خارج البلاد خصوصا الأعوام الأخيرة، وبيعها في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل.

