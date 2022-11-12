شكرا لبحثكم عن خبر حريق هائل يلتهم عشرات من خيام ومساكن النازحين بغرب اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

من ريام محمد مخشف

عدن (رويترز) - قالت مصادر محلية وسكان إن حريقا هائلا اندلع يوم السبت في مخيم للنازحين بمدينة الخوخة بجنوب محافظة الحديدة في غرب اليمن والتهم عشرات الخيام والمساكن الخاصة بالنازحين وشرد عشرات الأسر، دون وقوع خسائر بشرية.

وذكرت المصادر لرويترز أن النيران التهمت أكثر من 60 خيمة بالكامل في مخيم (الجشة) للنازحين بمديرية الخوخة الساحلية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، وألحقت خسائر مادية كبيرة بالمخيم الذي يؤوي 1200 أسرة أجبرتها ظروف الحرب خلال السنوات الماضية على النزوح بعيدا عن مناطق المواجهات.

وأكدت المصادر أن الحريق ألحق الضرر أيضا بعشرات المساكن المجاورة وأن أكثر من 100 أسرة باتت في العراء وتحتاج مساكن بديلة بعد أن فقدت خيامها وجميع ممتلكاتها جراء الحريق الذي لم تعرف أسبابه.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن محافظ الحديدة الحسن علي طاهر وجه خلال زيارته يوم السبت للمخيم بتقديم مساعدات مالية وتعويضات عينية عاجلة للنازحين المتضررين، فضلا عن توفير مساكن بديلة للأسر المتضررة.

ويعاني النازحون في اليمن، الذي يقدر عددهم بنحو 4.3 مليون نازح وفقا للأمم المتحدة، من أوضاع إنسانية شديدة الصعوبة وسط تراجع الدعم المقدم من المنظمات الإغاثية وتقلبات المناخ الشديدة.