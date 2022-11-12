مقتل 4 من مليشيات الحوثي وإصابة أخرين في مواجهات مع الجيش اليمني جنوبي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل أربعة من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية وأصيب آخرون، السبت، في مواجهات مع الجيش اليمني في جبهة حيفان جنوبي تعز جنوب غربي اليمن.



وقالت مصادر عسكرية لـ"يمن شباب نت"، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية أفشلت محاولة تسلل لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في قطاع الضباب غربي جبهة حيفان المحاذية لمديرية طور الباحة بمحافظة لحج.



وأضافت أن مواجهات عنيفة استمرت قرابة الثلاث ساعات واستخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وانتهت بانكسار الهجوم الحوثي الذي اعقب عملية التسلل الفاشلة.



وذكرت المصادر، أن المواجهات التي تعد الأعنف خلال هذا الأسبوع؛ أسفرت عن مصرع أربعة من عناصر المليشيا الحوثية على الأقل وإصابة أخرين.



وأشارت إلى أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع تمركز مليشيا الحوثيين في تباب سعيد طه والاشاريف والمنظرة ما أسفر عن خسائر مادية فادحة.



وكانت مليشيا الحوثي كثفت خلال الأيام الثلاثة الماضية من قصفها المدفعي على مواقع الجيش والمقاومة في جبهة حيفان الحدودية بين محافظتي لحج وتعز.