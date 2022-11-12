محافظ الحديدة يدعو المنظمات إلى تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من حريق مخيم الجشة

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر، السبت، المنظمات الإنسانية العاملة بالمحافظة، إلى تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الحريق الذي طال مخيم الجشة بمدينة الخوخة غربي اليمن.



جاء ذلك خلال اطلاعه، على الأضرار التي لحقت بالمخيم جراء اشتعال الحرائق فيه جنوبي الحديدة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال طاهر، إن "الحرائق التهمت 60 خيمة بالكامل، وتضررت عشرات المساكن المجاورة"، دون الكشف عن أسباب الحريق.



ووجه المحافظ بدفع مساعدات مالية وتعويضات عينية عاجلة للنازحين المتضررين، وتوفير مساكن بديلة للمتضررين لعدد أكثر من 100 أسرة.



ودفعت الحرائق في المخيم، بعشرات الأسر النازحة إلى العراء في ظل ظروف إنسانية كارثية في المنطقة الساحلية.



ويضم مخيم الجشة نحو 1200 أسرة نازحة من مناطق مختلفة في الحديدة، معظمهم من الفارين من بطش مليشيا الحوثي الإرهابية التي اجتاحت مناطقهم في نوفمبر من العام الماضي عقب انسحاب القوات المشتركة.

