الثوري يعين لجنة عليا للحوار الجنوبي

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يزيد بن سلمان - شبوة -

في إطار تفعيل الحوار الجنوبي مع كافة المكونات وقوى الطيف الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني وكافة الشرائح الاجتماعية أصدرت رئاسة المجلس الأعلى للحراك الثوري اليوم السبت 12 نوفمبر 2022م قرارا حمل الرقم ( 6 ) بتعيين لجنة عليا تتولى مهام الحوار وتسعى لتحقيق غاياته الوطنية .

وفيما يلي نص القرار :

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب

قرار رقم ( 6 ) لسنة 2022م .

استنادا لمواد النظام الاساسي للمجلس الاعلى للحراك الثوري المقر في الكونفرنس العام يوليو 2019م وعملا بنص المادة 10 من الفصل الرابع باب صلاحيات رئيس المجلس ولما تتطلبه مصلحة العمل التنظيمي ولاهمية الحوار الجنوبي مع كافة المكونات والطيف الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني وكافة الشرائح الاجتماعية قررنا :

اولا : تعيين لجنة عليا للجنة الحوار الممثلة عن المجلس الأعلى للحراك الثوري على النحو التالي :

__ حسن اليزيدي امين سر المجلس الأعلى رئيسا للجنة __ اللواء محمد بن سلامه نائبا لرئيس اللجنة

__ المحامي ارسلان السقاف رئيس الهيئة الاستشارية عضوا

__ محمد جواس عضوا

__ الخضر امشعوي عضوا

__ ياسر عمر عضوا

__ مسفر الحارثي عضوا

__ رضا طه محمد عضوا

ثانيا : ينشر القرار بالصفحة الرسمية للمجلس الاعلى للحراك الثوري

فؤاد راشد

رئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب

السبت 12 نوفمبر 2022