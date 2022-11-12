احتراق عشرات المساكن في مخيمًا للنازحين بمدينة الخوخة غربي اليمن (صور)

المنامة - ياسر ابراهيم - احترقت عشرات المساكن المؤقتة في مخيماً للنازحين في مدينة الخوخة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، جنوب محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن عشرات "الخيام" والمساكن المؤقتة للنازحين في مخيم الجشة بمدينة الخوخة، احترقت دون الكشف عن الأسباب.



وأوضحت المصادر، أن عشرات الأسر النازحة باتت بالعراء بعد احتراق خيامهم ومساكنهم المؤقتة بشكل كامل.



وفي حين لم ترد أنباء عن خسائر بشرية، أشارت المصادر إلى أن خسائر مادية كبيرة لحقت بممتلكات النازحين جراء الحريق، وسط دعوات عاجلة لإغاثة الضحايا.



ولم يصدر بيان رسمي عن سلطات المدينة عن الحادثة حتى كتابة هذا الخبر (الواحدة ظهراً).





واتهم مواطنون المنظمات الدولية المانحة وإدارة مخيمات النازحين بالتسبب في مفاقمة الكارثة في ظل عدم توفير أدوات السلامة في تلك المخيمات التي شهدت أكثر من حادثة مماثلة.



ومخيم الجشة يضم نحو 1200 أسرة نازحة معظمهم من الفارين من بطش مليشيا الحوثي الإرهابية التي اجتاحت مناطقهم في نوفمبر من العام الماضي إبان انسحاب القوات المشتركة من مناطق واسعة جنوب المحافظة.



