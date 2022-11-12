اليمن.. قوات الجيش تحبط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة "حذران" غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أحبطت قوات الجيش الوطني، الجمعة، محاولة تسلل نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية، إلى مواقعها غربي تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال المتحدث العسكري في محور، العقيد عبدالباسط البحر، إن مليشيا الحوثي الإرهابية حاولت عند ظهر أمس الجمعة، التسلل إلى مواقع الجيش في جبهة وادي حذران غربي تعز.



وأضاف أن اشتباكات عنيفة اندلعت عقب المحاولة الحوثية ونتج عنها قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، دون مزيد من التفاصيل.



وأشار البحر إلى أن الجبهات الشمالية الغربية، شهدت مساء أمس، تبادلا كثيفا للنيران بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي التي كثفت من تصعيدها العسكري في جبهات المحافظة منذ انتهاء الهدنة في مطلع أكتوبر الفائت.

