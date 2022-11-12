صنعاء..أسرة "حسن زيد" تشكو من مساعٍ حوثية لنهب ممتلكاتهم

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت أسرة القيادي الحوثي "حسن زيد"، الذي قضى في حادثة اغتيال غامضة في صنعاء قبل عامين، عن محاولات من قيادات نافذة داخل المليشيا لنهب ممتلكاتهم.



جاء ذلك في تغريدة نشرها الأكاديمي عباس زيد ـ شقيق حسن زيد ـ على حسابه في تويتر.



وأوضح "زيد"، أن أسرتهم تمر بمرحلة غير مسبوقة من الظلم وافتقاد الأمن والأمان والخوف على حقوقهم.



وقال: "نخاف اليوم من الطغاه ـ في إشارة لمتنفذين حوثيين ـ نهب كل مانملك وحمايتهم لمن ينتهك حرماتنا".



وأضاف: "كفو أذاكم عن أولاد أخي الشهيد حسن زيد".



ولفت إلى تعرض منازلهم للاقتحامات في مشهد لم يحدث من الأنظمة المتعاقبة التي حكمت البلاد.



وكان "عباس" قد اتهم في مناسبة سابقة قيادات حوثية بالوقوف وراء اغتيال شقيقه الذي قتل برصاص مجهولين في العاصمة صنعاء في السابع والعشرين من أكتوبر 2020م.



وكانت مليشيا الحوثي قد أوردت عدة روايات عن مقتل "زيد" وأعلنت في إحداها عن التعرف على هوية المنفذين الذين قالت إنهم قضوا أثناء محاولة القبض عليهم، في حادثة كشفت تخبط المليشيا وأبانت الصراعات والتصفيات الداخلية التي تعصف بها.

