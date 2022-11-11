شكرا لبحثكم عن خبر بن بريك يلتقي الزعيم باعوم في القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى الزعيم حسن باعوم اليوم الجمعة اللواء احمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مقر إقامته في القاهرة. وناقش في اللقاء الأوضاع في الجنوب ، كما تم التطرق إلى قرب عودة الزعيم باعوم إلى الجنوب وترتيبات استقباله. حضر اللقاء فادي باعوم رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري وعادل مقرم وعمر باعوم عضو اللجنة المركزية للحراك الثوري.

كانت هذه تفاصيل خبر بن بريك يلتقي الزعيم باعوم في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.