شكرا لبحثكم عن خبر استعادة دولة الجنوب.. إجراءات المجلس الانتقالي تضمن تحقيق الحلم الكبير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عندما حدد الجنوب وشعبه وقيادته، استعادة الدولة هدفا وطنيا لا تخلي عنه ولا تراجع، فقد أعطى هذا الأمر إشارة واضحة بأن القيادة السياسية المتمثلة في المجلس الانتقالي عازمة على اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن هذا المسار.

القيادة الجنوبية جددت التأكيد على هذا المسار، بتصريح الدكتور ناصر الخُبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس وحدة شؤون المفاوضات، بالتأكيد على ضرورة الاستعداد لمرحلة جديدة وشاملة لإدارة محافظات الجنوب.

الدكتور الخبجي أدلى بهذا التصريح المهم خلال اجتماعه مع نظير عبدالكريم الطهيش مدير عام الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب.

رئيس وحدة شؤون المفاوضات أكد ضرورة الاستعداد لمرحلة جديدة وشاملة لإدارة محافظات الجنوب سياسياً، واقتصادياً، ومالياً، وعسكرياً لتحقيق الهدف السامي لشعب الجنوب في استعادة دولته.

وأضاف كذلك أنه من الضروري الاستفادة والتقييم للتجربة السابقة في الإدارة الذاتية، وتجاوز المعوقات والصعوبات التي حدثت خلال تلك التجربة.

كما شدد على ضرورة تفعيل دور المكاتب والوحدات الادارية في العاصمة عدن باعتبارها المراكز الرئيسية لمؤسسات الدولة، ووقف الهياكل المستحدثة التي تحاول الحكومة فرضها بهدف سحب المهام والصلاحيات المالية والإدارية من المكاتب الرسمية في محافظات الجنوب وعلى رأسها العاصمة عدن.

هذا التوجه الجنوبي هو السبيل الرئيس الذي تعتمد عليه القيادة الجنوبية في إطار العمل على تحقيق تطلعات شعبها، وذلك عبر العمل على تحقيق حلم استعادة الدولة.

إقدام الجنوب على اتخاذ أي خطوات في هذا الصدد، أمرٌ سيكون بمثابة التزام أمام الشعب بتحقيق تطلعاته، وذلك بعدما بات الجنوب قيد الاستهداف من قِبل قوى الشر الإرهابية على كل المستويات.

الاستهداف الذي يتعرض له الجنوب في الوقت الحالي يُلاحظ أنه يحمل طابعا أمنيا وعسكريا ومجتمعيا واقتصاديا وصولا حتى إلى الشق السياسي الذي يتضمن محاولة العمل على تهميش الجنوب وقيادته.

التزام القيادة الجنوبية باتخاذ الإجراءات اللازمة مهما كانت، على نحو يضمن المحافظة مسار تحقيق تطلعات شعب الجنوب وتحديدا استعادة الدولة، هو التزام أصيل لا تراجع عنه.

وقد حصل المجلس الانتقالي، في عديد المناسبات على تفويض شعبي، تضمن التأكيد على أن الشعب الجنوبي يلتف خلف قيادته فيما تتخذه من إجراءات إتساقا مع تحقيق حلم استعادة الدولة.

من المشهد العربي