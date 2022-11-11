عدن.. إصابة مواطن إثر هجوم بقنبلة يدوية استهدف منزله في دار سعد

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطن بجروح، الجمعة، إثر هجوم بقنبلة يدوية استهدفت منزله في مديرية دار سعد في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مسلحين مجهولين استهدفوا بقنبلة يدوية فجر اليوم منزل شعبي للمواطن "علي بن علي" الواقع خلف سوق الأسماك في الحي الغربي بالمديرية.



وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة المواطن بجروح متوسطة نقل إثرها إلى مستشفى أطباء بلا حدود.



وأشارت المصادر، إلى أن تحريات قسم شرطة مديرية دار سعد نزلت إلى موقع الحادثة للتحقيق، وسط معلومات أولية عن أن الهجوم ناتج عن خلافات شخصية.

