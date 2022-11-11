اليمن.. مليشيات الحوثي ترتكب مجزرة بحق 14 مدنيا في منطقة كرش شمالي لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب 14 مدنيا على الأقل، الجمعة، في قصف لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على منطقة كرش شمالي محافظة لحج جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "مليشيات الحوثي الإرهابية شنت مساء اليوم الجمعة، قصفا صاروخيا على منطقة قداش شمال منطقة كرش التابعة لمديرية القبيطة".



وأضافت، أن القصف الحوثي أسفر عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل وإصابة تسعة آخرين، مشيرة إلى أن معظم الجرحى إصابتهم خطيرة وسيتم نقلهم إلى العاصمة المؤقتة عدن لتلقي العلاج.

في السياق أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، أن 4 من جنوده قتلوا إضافة إلى عدد من المدنيين بنيران مليشيات الحوثي في محافظة لحج.



وقالت قوات الانتقالي في بيان لها، إن" ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت الجمعة، جريمة جديدة بحق المدنيين العزل في منطقة كرش بقصف صاروخي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين بينهم أطفال".



وأضاف البيان، أن " وحدات من اللواء الخامس دعم وإسناد ردت على تلك المجزرة بقصف مدفعي مكثف استهدف مواقع وثكنات الميليشيات الحوثية الإرهابية، محققة إصابات دقيقة ألحقت خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثي".



وأشار إلى أن "الجبهة شهدت مواجهات عنيفة مع الحوثيين، أدت إلى ارتقاء أربعة شهداء وعدد من الجرحى من أفراد اللواء الخامس دعم وإسناد، واللواء الثالث عشر صاعقة".

إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية لـ"يمن شباب نت"، إن "وحدات الجيش اليمني في جبهة حيفان -طور الباحة رفعت جاهزيتها القتالية بعد رصد تحشيدات حوثية إلى المنطقة.

وأضافت، إن مليشيا الحوثيين الإرهابية كثفت خلال الأيام الثلاثة الماضية من قصفها المدفعي على مواقع الجيش والمقاومة في الجبهة الحدودية بين محافظتي لحج وتعز.



وذكرت المصادر، أن مدفعية الجيش تعاملت مع مصادر نيران المليشيا وصدتها عن محاولات التموضع في مواقع متقدمة كانت تحاول الوصول إليها.

