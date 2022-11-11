شرطة تعز تعلن حظر حركة الدراجات النارية بدءا من الساعة 8 وحتى السادسة صباحا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة تعز، الجمعة، أن الحملة الأمنية باشرت إجراءاتها بمنع حركة الدراجات النارية ابتداء من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا وتنفيذها انتشارا أمنيا واسعا في شوارع المدينة والجولات الرئيسية .



ونقل مركز الإعلام الأمني، عن مدير الشرطة العميد منصور الأكحلي قوله إن "هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الأجهزة الأمنية لفرض الأمن وتثبيته وسط المحافظة وملاحقة العناصر المطلوبة أمنياً".



ودعا الأكحلي، جميع المواطنين الى الالتزام بتنفيذ هذه القرارات وإسناد جهود الأجهزة الأمنية في فرض الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الاجهزة الأمنية لن تتهاون مع المخالفين والمخلين بتنفيذ هذه القرارات.



وحذرت شرطة تعز في بيانها، سائقي الدراجات النارية أنها لن تتهاون في ضبط أي سائق يخالف القرار وستقوم بضبطه ومصادرة دراجته النارية.



وأشارت إلى أن قرار حظر حركة الدراجات النارية سيستمر حتى إشعار آخر، داعية الجميع لضرورة الإلتزام في تنفيذه والتقيد به ويتحمل أي مُخالف مسؤولية تقصيره في تنفيذ القرار .

وأمس الخميس، شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن على السلطة المحلية بمحافظة تعز والأجهزة الأمنية والعسكرية مضاعفة جهودها والاستعداد لكل الاحتمالات للتعامل مع التحديات المستجدة.



وجاء توجيه عبدالملك خلال لقائه بمحافظ تعز نبيل شمسان، على ضوء رفض مليشيا الحوثي تمديد الهدنة الإنسانية والتنصل عن التزاماتها في رفع حصارها عن تعز بموجب بنود الهدنة، واستهدافاتها المتكررة للمدنيين، وفق الوكالة الرسمية.



كما أكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي لمحافظة تعز وقيادتها لتخفيف معاناة المواطنين وضبط الأمن والاستقرار وتحقيق سيادة القانون.

