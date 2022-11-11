صاروخ حوثي يصيب عربة عسكرية في كرش

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يزيد بن سلمان - شبوة - مصادر محلية ل "سوث24":

استشهاد ستة أشخاص بينهم مدنيين وإصابة آخرين في قصف حوثي بصاروخ حراري استهدف عربة عسكرية في قرية قداش شمال كرش بمحافظة لحج

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