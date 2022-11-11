شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فضيحة إيرانية جديدة.. ضربة أمنية أمريكية يمنية لميليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعاون أمني جديد بين البحرية الأمريكية والسلطات اليمنية، الخميس، توج بضبط سفينة مخدرات إيرانية قبالة سواحل جزيرة سقطرى.

وقالت السلطات الأمنية في محافظة المهرة (شرق)، في بيان، إنها ضبطت بعملية مشتركة مع القوات البحرية في محافظة سقطرى والقوات البحرية الأمريكية سفينة إيرانية محملة بمواد مخدرة.

ولم يعط البيان مزيدا من التفاصيل عن حجم المواد المخدرة، لكنه قال إن إدارة البحث الجنائي في المهرة، تسلمت 3 بحارة يمنيين أنقذتهم البحرية الأمريكية بعد تعرض قاربهم للاحتراق في عرض البحر، وبعد التحقيقات أقروا بمعلومات عن تواجد سفينة تحمل مواد مخدرة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية بالمهرة أبلغت قوات البحرية في سقطرى بمعلومات عن السفينة وتم ضبطها والتحفظ عليها في ميناء حديبو لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، ضبطت السلطات الأمنية في المهرة سفينة إيرانية كانت تقوم بإنزال المواد المخدرة على ساحل مديرية حوف وكان على متنها عدد 6 أشخاص، خمسة منهم يحملون الجنسية الإيرانية.

ويعتبر ضبط السفن الإيرانية إنجازا أمنيا جديدا للسلطات الأمنية من شأنها أن تكون ضربة موجعة لمليشيات الحوثي، إذ تمثل أول رد للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على تصاعد هجمات الانقلابيين ضد موانئ النفط.