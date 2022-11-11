الجوف.. مليشيا الحوثي تشن هجومًا بالطيران المُسيّر على قبائل "ذو محمد"

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر قبلية ومحلية في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد، إن مليشيا الحوثي هاجمت بطيران مُسيّر، وآليات عسكرية قبائل "ذو محمد" بين محافظتي الجوف وعمران.

وقال مصدر قبلي في تصريح خاص لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي شنت هجمات بطيران مُسيّر على رجال القبائل في وادي مذاب، ومديرية برط المراشي.

وحسب المصدر القبلي، فقد تصدّى رجال القبائل للهجوم، واستولوا على طقم حوثي ورشاش، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وأشار المصدر إلى أنه في السابق كان الحوثي يشن الهجوم على "ذو محمد" باسم قبائل سفيان للسيطرة على وادي مذاب أحد أكبر الأودية الزراعية في اليمن، أما الآن فقد شن الهجوم بالمشرفين والأمنيين.

وأكد المصدر أن الهجوم الحوثي فشل في السيطرة على الوادي، ما دفع بقيادة مليشيا الحوثي لإرسال فريق آخر للوساطة.

ولفت الى استراتيجية الحوثي التي تقتضي بارسال الوساطات في حال فشل الهجوم، وعدم ارسال الوساطات في حال فشل قواته في تحقيق أي تقدم يذكر.

وتتنازع قبائل ذو محمد وسفيان على مناطق واسعة في وادي مذاب منذ سنوات طويلة وأعاد الحوثي إحياء النزاع في يونيو ويوليو الماضي، وفرض حدودا جديدة لصالح سفيان بكتل اسمنتية على غرار جدار الفصل العنصري.