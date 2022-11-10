شكرا لبحثكم عن خبر محافظ لحج يوجه بزيادة حافز مالي لعمال النظافة الميدانيين وتكريم مدير الصرف الصحي بالمحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج /إنتصار عبدالهادي

ترأس محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مشاه اللواء الركن أحمد عبدالله تركي اليوم الخميس اجتماع موسع مع إدارة و اقسام ونقابة "صندوق النظافة وتحسين المدينة" بالمحافظة لمناقشة تقييم أداء إدارة الصندوق خلال العام 2022م . ...

وفي خضم الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة/ عبدالفتاح هيثم ،استعرض المدير التنفيذي لصندوق النظافة بالمحافظة العميد/ محمد الرجاعي نشاط الصندوق في المحافظة وخصوصاً في مديريتي الحوطة وتبن الواجهة الحضارية للمحافظة في النظافة والصرف الصحي والتحسين والايرادات ....

وأكد محافظ لحج خلال الاجتماع بالمستوى الجيد الذي حققه صندوق النظافة وتحسين المدينة بالمحافظة رغم الصعوبات والمعوقات التي رافقت عمل الصندوق في كافة الجوانب،، ،واشار إلى أهمية تظافر الجهود واستشعار المسؤولية في تأدية الواجب بكل أمانة واخلاص إضافة إلى الحفاظ على آليات عمل الصندوق والبحث عن حلول ومعالجات فنية للآليات الخارجة عن الخدمة واعادتها للعمل ، ومتابعة تحصيل الإيرادات والرفع بالمتخلفين،، مشيداً بجهود ادارة وعمال الصرف الصحي بالمحافظة في خدمة المواطنين، ...

.كما وجه المحافظ "تركي" خلال الاجتماع بإضافة حافز مالي لعمال النظافة الفاعلين في الميدان مبلغ " 25 الف ريال " وتكريم مدير إدارة الصرف الصحي نظير جهوده ومتابعته وتفانية في عملة الوطني ...