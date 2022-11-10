بيان فرنسي أمريكي بريطاني يدين بشدة هجوم الحوثيين الإرهابي على ميناء قنا بشبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الخميس، الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيات الحوثي على ميناء قنا بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن سفراء فرنسا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة لدى اليمن، نشرته السفارة الفرنسية على حسابها في "تويتر".



وقال البيان، "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي قام به الحوثيون بتاريخ ٩ نوفمبر والذي استهدف ناقلة نفط كانت راسية في ميناء قنا اليمني، وبقيامهم باعتداء آخر على خطوط الشحن الدولية والتدفق السلس للضروريات الأساسية".



وأضاف، "إن الحوثيين قد أظهروا مرة أخرى فشلهم البائس في منح اليمنيين الأولوية، وأن محاولة حرمان ملايين اليمنيين من الحصول على السلع الأساسية عبر حرب اقتصادية من شأنه فقط أن يفاقم من الصراع والأزمة الإنسانية ".



وتابع،"نؤكد مرة أخرى دعوتنا للحوثيين لوقف هذه الهجمات فوراً وأن يحترموا التزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويتعاونوا تعاوناً كاملاً مع الجهود الأممية الرامية إلى تثبيت سلام واستقرار طويلي المدى لكافة اليمنيين".



وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد نددت في وقت سابق اليوم بالهجوم الحوثي بطائرات مسيرة على ميناء قنا، وحذرت من تداعيات الهجمات على الوضع في البلاد.



وقالت إن هجوم أمس الأربعاء يعكس وجها "عدوانيا" لميليشيا الحوثي، كذلك طالبت كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة لتصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" لمنع تكرار هذه الهجمات.

.