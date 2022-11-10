فستان فيفي عبدة يضعها في موقف محرج أثناء وصلة رقص بلدي .. شاهد الان

فنون - ياسمين التهاني - الخميس 10 نوفمبر 2022 10:03 مساءً - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبدة، فيديو لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبدة، في الفيديو مرتدية فستان من سوارية مكشوفة بشكل كبير من منطقة الصدر وتقوم بوصلة رقص بلدي وكانت تقوم بشد الفستان إلي اسفل كثيراً أثناء رقصها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء.

وعلقت على الفيديو قائلة :‏من الساحل الشمالي بس مش عارف أقول لك ايه وتفاعل الكثير من الجمهور مع هذا الفيديو مثل فيفي. والله اله اركص علا هاي الاغنيه – جورج وسوف مصدوم باغنيته التبجي الطفل شسواها للرگص.