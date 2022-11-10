شكرا لبحثكم عن خبر مركز التدريب والتأهيل يختتم دورته التدريبية التي نظمها بعنوان " الدبلوماسية والمفاوض المحترف" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختتم مركز التدريب والتأهيل في المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، الدورة التدريبية التي نظمها بعنوان " الدبلوماسية والمفاوض المحترف" للعدد من كوادر هيئات المجلس، بحضور اعضاء هيئة رئاسة المجلس الدكتور ناصر الخُبجي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، والمهندس عدنان الكاف، رئيس اللجنة العليا للإغاثة والاعمال الإنسانية بالمجلس، والدكتورة سُهير علي أحمد.

والقى الدكتور الخُبجي، كلمة في ختام الدورة، شكر من خلالها جميع القائمين على هذه الدورة التدريبية التي تعزز من مهارات كوادر المجلس في مجال الدبلوماسية والمفاوضات، مؤكدًا على أهمية توسيع النشاط والعمل على استقطاب وتدريب جميع الكوادر، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع المشاركون في كافة مهامهم العملية والوطنية.

وكانت الدكتورة سُهير علي أحمد، قد تحدثت بكلمة رحبت من خلالها بجميع الحضور، مثمنةً الجهود الكبيرة التي تم بذلها في هذه الدورة من قبل المشاركون، والمدرب الدكتور محمد بن جمعان، داعيةً إلى الاستفادة من كل ما جاء في محتوى الدورة التدريبية وعكس ماتم تلقيه فيها بالنشاط العملي على الأرض.

وتلقى المشاركون في اليوم الختامي للدورة التي أشرف عليها الدكتور ماهر الدلعوس نائب رئيس المركز، شرحاً واسعا من المدرب، الدكتور بن جمعان، حول مفهوم الدبلوماسية وانواعها، وماهية القواعد المنظمة للعرف الدبلوماسي، وشروط التمثيل الدبلوماسي، والسمات الخاصة بالدبلوماسي الناجح، عقب ذلك جرى توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.