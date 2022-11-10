شبوة.. اتلاف كمية جديدة من الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام (يماك) والمشروع السعودي (مسام)، الخميس، عمليتي اتلاف جديدة لكميات من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من المناطق بمحافظتي شبوة ومأرب.



وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إنه تم إتلاف 450 لغماً مضاداً للآليات في عمليتين بصحراء ذهبا بمديرية عين شمال غرب محافظة شبوة.



وأوضح أن الألغام تم جمعها من مديريات بيحان وعسيلان وعين بشبوة وحريب بمأرب من قبل فرق البرنامج اليمني (يماك)، والمشروع السعودي (مسام) والتي زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية.



وأشاد العقيلي، بجهود المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، مثمناً تعاون قوات العمالقة في جهود تحديد الأماكن الملوثة والابلاغ عنها.



وأكد مدير البرنامج الوطني، استمرار جهود نزع الالغام وتطهير اليمن منها بعد أن لوثتها مليشيا الحوثي الارهابية بكثافة عالية.



وقال تقرير صدر مؤخرا عن منظمات حقوقية إن منظمة هود- فريق إقليم سبأ، وثقت قيام جماعة الحوثي بزراعة مليوني لغم وعبوة ناسفة خلال الـ 8 سنوات الماضية.



وذكر التقرير، أن الألغام الحوثية تسببت بمقتل 3024 مدنيا بينهم 647 طفلا و202 امرأة و160 مسنا وإصابة 4231 آخرين بجروح وتشوهات جسدية وإعاقات دائمة بينهم 1032 طفلا و285 امرأة و181 مسنا.

