شكرا لبحثكم عن خبر فرق تابعة لمياه عدن تنهي أعمال اصلاح خط المياه الرئيسي الممون لمديرية خورمكسر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - علي خميس أنهت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة المحلية والصرف الصحي في العاصمة عدن، أعمال اصلاح خط المياه الرئيسي الممون لمديرية خورمكسر داخل محطة البرزخ جبل حديد. واشار مدير المنطقة الأولى بمؤسسة مياه عدن المهندس أحمد خالد، إلى استئناف ضخ المياه لمديرية خورمكسر فورا بعد انتهاء من عملية إصلاح خط المياه الممون للمديرية. وأضاف: أن الأعمال شملت إصلاح خط المياه الرئيسي الممون لمديرية خورمكسر قطر 16 بولي اثلين.

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