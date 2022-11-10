بالقصير والشفاف – ياسمين رئيس تستعرض الملبن بقميص النوم .. اتفرج

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، عدة صور لها.

و ظهرت فى الصور بفستان ابيض مكشوف، بدون مكياج، و نالت الصور إعجاب متابعيها.

وحققت أغنية حبيبتى افتحي شباكك أنا جيت للمطرب حسن شاكوش وياسمين رئيس نجاحا كبيرا ، واحتلت التريند رقم ١ على موقع اليوتيوب، بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية.

وتخطت أغنية حبيبتى افتحى شباكك أنا جيت، أكثر من 9 مليون و700 ألف مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية: “حبيبتي .. افتحي شباكك أنا جيت .. انا واقف تحت البيت ..مش هعمل زيطة وسيط ..وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه .. مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه .. مش هحلك”.

غيكي .. قولتلك بهوايا .. لو مش جايه معايا .. هعمل ألف جنايه .. هقلب زومبي.. انا جايلك .. وبقولك وحشاني .. انتي النص التاني .. وبقيتي بالنسبالي .. ام عيالي”.

“حبيبتي افتحي شباكك انا جيت” كلمات محمد غباشي و مصطفي الجن، وألحان حسن شاكوش، وتوزيع ومكس وماستر إسلام ساسو.