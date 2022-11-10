مقتل وإصابة 7 مدنيين جراء انفجار ألغام حوثية في ثلاث محافظات يمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المرصد اليمني للألغام، الخميس، مقتل وإصابة 7 مدنيين بينهم طفلين جراء انفجار ألغام زرعتها مليشيات الحوثي في ثلاث محافظات يمنية.



وقال المرصد إن المدنيين (يحيى مطلق نعاس، ويحيى محمد غفيصه) قتلا نتيجة انفجار لغم أثناء مرورهما على متن دراجة نارية في منطقة "عنبرة" بمديرية المتون في محافظة الجوف (شمال شرق).



وأضاف، "خلال الساعات الماضية، أصيب 4 مدنيين (طفلين وامرأتين) نتيجة انفجارات ذخائر متفجرة في محافظة الحديدة (غرب).



كما أفاد المرصد اليمني للألغام بإصابة مدني نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الحرب في محافظة البيضاء (وسط).



ومؤخرا قال تقرير صادر عن منظمات حقوقية، إن الألغام الحوثية تسببت بمقتل 3024 مدنيا بينهم 647 طفلا و202 امرأة و160 مسنا و2015 رجلا بين 18- 50 عاما.



كما تسببت الألغام بإصابة 4231 آخرين بجروح وتشوهات جسدية وإعاقات دائمة بينهم 1032 طفلا و285 امرأة و181 مسنا و2733 رجلا بين 18- 50 عاما، وفق التقرير.



وذكرت منظمة هود- فريق إقليم سبأ، أنها وثقت قيام جماعة الحوثي بزراعة مليوني لغم وعبوة ناسفة خلال الـ 8 سنوات الماضية.

