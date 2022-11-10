شكرا لبحثكم عن خبر لواءا عمالقة إلى يافع وقوات هيثم قاسم تصل شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قوات هيثم قاسم تنتشر على الحدود بين شبوة ومأرب

> ذكرت مصادر عسكرية، أمس، أن القوات المسلحة الجنوبية ستدفع بلواءين من قوات العمالقة إلى جبهة الحد بيافع ضمن عملية عسكرية من المقرر أن تتوغل في محافظة البيضاء لتأمين حدود يافع.

المصادر ذاتها أوضحت إن اللواءين الثاني والخامس عمالقة اللذين كانا يرابطان على حدود محافظة شبوة مع مأرب الشمالية منذ تحرير بيحان في عملية إعصار الجنوب، سينتقلان إلى يافع.

وبحسب المصادر فإن قوات من ألوية يقودها وزير الدفاع الجنوبي هيثم قاسم طاهر كانت ترابط في الساحل الغربي وصلت أمس الأول إلى مناطق التماس بين شبوة ومأرب لتحل مكان اللواءين الثاني والخامس عمالقة.