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خبير آثار: شركة فرنسية تستخدم قطعا مقلدة لـ آثار اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة -  كشف خبير آثار، أمس الأربعاء، إن شركة قصر الفن الملكي الدولي الفرنسية تستخدم قطعا مقلدة لـ آثار اليمن في أعمال الديكور.

وبحسب التفاصيل التي أوردها الخبير اليمني عبدالله محسن على حائطه الفيسبوكي، أعلنت الشركة إن لديها ورشا يدوية لإنتاج هذه النماذج.

وعلق الخبير المهتم بتتبع الآثار اليمنية والتي يتم تهريبها للعواصم الأوروبية قائلا:"الفكرة بحد ذاتها تلفت النظر إلى تزايد الاهتمام في أوروبا بشواهد القبور الأثرية التي تشكل نماذج مبكرة للفن التجريدي".

 

وأضاف"الغريب أيضا أن أسعار هذه النماذج المقلدة ، في بعض الأحيان ، أغلى من أسعار بعض الآثار المعروضة في مزادات".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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