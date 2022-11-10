شكرا لبحثكم عن خبر خبير آثار: شركة فرنسية تستخدم قطعا مقلدة لـ آثار اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف خبير آثار، أمس الأربعاء، إن شركة قصر الفن الملكي الدولي الفرنسية تستخدم قطعا مقلدة لـ آثار اليمن في أعمال الديكور.

وبحسب التفاصيل التي أوردها الخبير اليمني عبدالله محسن على حائطه الفيسبوكي، أعلنت الشركة إن لديها ورشا يدوية لإنتاج هذه النماذج.

وعلق الخبير المهتم بتتبع الآثار اليمنية والتي يتم تهريبها للعواصم الأوروبية قائلا:"الفكرة بحد ذاتها تلفت النظر إلى تزايد الاهتمام في أوروبا بشواهد القبور الأثرية التي تشكل نماذج مبكرة للفن التجريدي".

وأضاف"الغريب أيضا أن أسعار هذه النماذج المقلدة ، في بعض الأحيان ، أغلى من أسعار بعض الآثار المعروضة في مزادات".