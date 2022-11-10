شكرا لبحثكم عن خبر خبير آثار: شركة فرنسية تستخدم قطعا مقلدة لـ آثار اليمن والان مع التفاصيل
وبحسب التفاصيل التي أوردها الخبير اليمني عبدالله محسن على حائطه الفيسبوكي، أعلنت الشركة إن لديها ورشا يدوية لإنتاج هذه النماذج.
وعلق الخبير المهتم بتتبع الآثار اليمنية والتي يتم تهريبها للعواصم الأوروبية قائلا:"الفكرة بحد ذاتها تلفت النظر إلى تزايد الاهتمام في أوروبا بشواهد القبور الأثرية التي تشكل نماذج مبكرة للفن التجريدي".
وأضاف"الغريب أيضا أن أسعار هذه النماذج المقلدة ، في بعض الأحيان ، أغلى من أسعار بعض الآثار المعروضة في مزادات".
كانت هذه تفاصيل خبر خبير آثار: شركة فرنسية تستخدم قطعا مقلدة لـ آثار اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.