مليشيا الحوثي تقمع احتجاجات نسائية في السجن المركزي بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قمعت مليشيا الحوثي، بالقوة احتجاجات في القسم النسائي بالسجن المركزي بصنعاء، بسبب سوء التغذية وتردي الأوضاع المعيشية للسجينات وتزايد الانتهاكات التي يتعرضن لها من قبل قيادية حوثية والسجانات.



وقالت مصادر إعلامية، إن مليشيا الحوثي بقيادة رئيسة السجانات "كريمة المروني" التي يطلق عليها "ام الكرار" استقدمت مجموعة من "الزينبيات" بالاضافة الى مجندات في السجن، وقمن بتفريق مظاهرات للنزيلات.

وعزت المصادر سبب الاحتجاجات النسائية إلى "سوء المعاملة والتنكيل والانتهاكات التي يتعرضن له من قبل القيادية الحوثية "ام الكرار" وسجانات مركزي صنعاء.



المحتجّات طالبن من نزيلات السجن بأبسط الأساسيات تحسين الغذاء، وتوفير التدفئة والكف عن ممارسات التضييق بحقهن والزج بهن في زنازين انفرادية بشكل تعسفي، ومنع إدخال الأكل والشرب والدواء لهن.



وهرعت مليشيا الحوثي عبر فصيل الزينبيات، ومجنداتهم بالسجن للاعتداء بالهراوات والأعصي الكهربائية، على النزيلات عقب تفريق احتجاجاتهن.



وحملت المصادر قيادة المليشيا في إدارة السجن المسؤولية الكاملة، جراء الاعتداء الهمجي على المحتجات من نزيلات السجن ومسؤولية القانونية في حال أصابهن أي مكروه أو أذى.



ودعت المصادر المنظمات الدولية، والجهات الإنسانية للنظر في مطالب نزيلات السجن، وتقديم المساعدة لهن، في ظل رفض المليشيات الاستجابة لمطالبهن المشروعة.