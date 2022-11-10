شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسقاط مسيرة حوثية حاولت مهاجمة مخيم نزوح في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الأمنية اليمنية، الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي في سماء مأرب خلال محاولتها الهجوم على مخيم للنازحين.

وقالت الأجهزة الأمنية في مأرب (شرق)، في بيان، إنها تمكنت من إسقاط مسيرة مفخخة تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية غرب مدينة مأرب كانت تحاول استهداف مخيم للنازحين.

وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية لقوات الأمن الخاصة فرع محافظة مأرب أسقطت طائرة مسيرة حوثية كانت محملة بالعبوات المتفجرة، قبل أن تتمكن من الوصول إلى هدفها.

يأتي ذلك بعد يومين من هجوم جوي وصاروخي شنته مليشيات الحوثي على مدينة مأرب وكبرى مخيمات النزوح، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 23 آخرين في حصيلة صادرة عن الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، وهو وكالة تابعة للحكومة اليمنية.

ويعد هجوم مأرب هو الأول من نوعه منذ سريان الهدنة الأممية مطلع أبريل/نيسان الماضي والتي انتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتبدأ المليشيات الحوثية تصعيدا جديدا للعنف ما شكل نكسة لجهود السلام.

وصعد الحوثيون من أعمال العنف منذ انهيار الهدنة الأممية في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تدور معارك شرسة في الجبهات الجنوبية والغربية، وسط تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة بضربات للقوات اليمنية.