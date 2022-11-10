تعز.. هيئة الدواء تحذر من بيع الأدوية والمستلزمات الطبية للبقالات والدكاكين 

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية فرع تعز، الأربعاء، من بيع الأدوية والمستحضرات، والمستلزمات الطبية، للمنشآت غير المخصصة رسميا لذلك، كمحلات بيع المواد الغذائية (جملة وتجزئة) وغيرها.

جاء ذلك في تعميم أصدره فرع الهيئة بمحافظة تعز، والموجّه لمصنّعي ووكلاء ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية وفروعهم، وبائعي الأدوية والمستلزمات الطبية، ومالكي ومسؤولي الصيدليات الخاصة بالمحافظة.

وشدد التعميم على حصر شراء الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية من مصادرها المرخصة رسميًا من قبل الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وفروعها، وبيعها وتوزيعها فقط للمنشآت الطبية المرخصة رسميًا للقيام بذلك.

وتوعّدت الهيئة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للمهنة على كل المخالفين.

وأشارت إلى أن هذه الأصناف لها خصوصيتها الطبية من حيث النقل والتخزين السليم، داعية الجميع للتنفيذ قياما بالواجب والتزاما باغلاق وضوابط المهنة حماية للمريض ولما فيه الصالح العام.

نص التعميم