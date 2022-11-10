تقرير حكومي: نزوح 575 أسرة يمنية خلال أكتوبر الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، نزوح 575 أسرة يمنية خلال شهر أكتوبر الماضي من عدة محافظات.



وقالت في "تقرير تتبع النزوح أكتوبر 2022م"، إنها رصدت نزوح 575 أسرة يمثلون (3150 فرداً) خلال الشهر.



وأضاف التقرير أن من بين إجمالي عدد النازحين في أكتوبر الماضي، 539 أسرة (2984 فرداً) نزحت لأول مرة، بينما 36 أسرة نزحت للمرة الثانية.



وأشار إلى أن محافظة مأرب مثلت الوجهة الرئيسية لأغلب الأسر النازحة، وبنسبة 56%، بينما استقبلت محافظات تعز والحديدة وشبوة ما نسبته 33%، فيما نزح 11 بالمائة إلى محافظات أبین، عدن، الضالع، المهرة، سقطرى ولحج.



كما رصدت الوحدة التنفيذية وخلال نفس الفترة مغادرة 5 أسر (25 فرداً) مناطق نزوحها الحالية، إضافة إلى عودة 54 أسرة (287 فرداً) إلى موطنها الأصلي.



وأوضح التقرير أن إجمالي عدد النازحين داخلياً منذ مطلع العام الجاري وحتى 31 أكتوبر، بلغ 8.494 أسرة، تتألف من (46.623 فرد)، نزحت من 21 محافظة وتوزعت على 12 محافظة.

