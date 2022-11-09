طارق صالح يبحث مع لجنة المصالحة بتعز جهود توحيد الصف في مواجهة مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، الأربعاء، لجنة المصالحة والسلم المجتمعي بمحافظة تعز، والمكونة من عدد من قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية والمجتمع المدني بالمحافظة جنوب غربي اليمن

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وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن "صالح ناقش مع أعضاء اللجنة جهودهم المبذولة، في حل القضايا الاجتماعية، وتقريب وجهات النظر بين المكونات السياسية وتوحيد الصف في مواجهة مشروع مليشيا الحوثي الارهابية المدعوم من ايران".



وأشاد بجهود اللجنة، وحثهم على مزيد من العمل في تحصين الجبهة الوطنية ورفع مستوى الوعي الشعبي في مواجهة الشائعات التي تنتجها مطابخ المليشيات الحوثية الإرهابية، بهدف خلق البلبلة وإثارة الفتنة بين مكونات الصف الجمهوري، وشغلهم بمعارك جانبية.



ودعا العميد طارق لجنة المصالحة والسلم المجتمعي بمحافظة تعز، إلى فتح حوارات مع أبناء المحافظة المنخرطين في صفوف المليشيات الحوثية الارهابية، سواء كانوا في الصف القيادي أو المغرر بهم في جبهات القتال.



وأوضح أن المغرر بهم يساهمون بشكل أو بآخر في الحصار الغاشم الذي تفرضه المليشيات على الملايين من أبناء تعز، وقصف الأحياء السكنية وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء.



وشدد على "أهمية دعوتهم لمراجعة مواقفهم، والعودة إلى حضن الوطن، خاصة بعد أن انكشفت حقيقة المشروع الذي تحمله ومساعيها لإعادة اليمن واليمنيين إلى عهود الجهل والتخلف والظلام".



وأكد العميد طارق صالح استمراره في تقديم الدعم، سواء عبر موقعه في مجلس القيادة، للجنة بهدف تسهيل مهامها وإنجاح غاياتها النبيلة.



كما عبر عن ثقته في تصدر تعز بأحزابها ونخبها ومشايخها وكل مكوناتها ورجالاتها الأوفياء، هذه المرحلة التي تتطلب تجاوز الصراعات والانقسامات وتغليب المصلحة الوطنية والمعركة الكبرى ضد ذراع إيران.



بدورهم، ثمن أعضاء اللجنة دور عضو مجلس القيادة الرئاسي، في توحيد الجبهة الوطنية لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، ودعواته المبكرة في هذا المجال، مشيدين بما لمسوه من نهضة عمرانية وتنموية في مدينة المخا.

