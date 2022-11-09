شبوة.. مليشيا الحوثي تستهدف ميناء قنا بطائرة مُسيّرة أثناء وصول سفينة وقود

استهدفت مليشيا الحوثيين الإرهابية، صباح اليوم الأربعاء، بطائرة مُسيّرة، ميناء قنا النفطي بمديرية رضوم محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).



وقال مصدر مطلع لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي استهدفت ميناء قنا بطائرة مُسيّرة أثناء وصول سفينة تحمل على متنها شحنة وقود.



وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة 2 من طاقم السفين بجروح بسيطة، فيما لم يتم تسجيل أضرار في الميناء.



يشار إلى أن الميناء عاد مؤخرا للعمل بتوجيهات من محافظ المحافظة.



وميناء قنا الذي افتتح في عهد المحافظ السابق محمد صالح بن عديو لم يستكمل جميع مراحله الإنشائية وما يزال في مرحلته الأولى ميناءا لاستقبال بواخر الوقود دون غيرها من البضائع المستوردة.



ويأتي الهجوم بعد نحو ثلاثة أسابيع من هجوم حوثي مماثل استهدف ميناء النشيمة النفطي في المحافظة وآخر استهدف ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت.



وكانت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قد هددت في أكثر من مناسبة باستهداف المنشآت النفطية وشركات الانتاج والتصدير وشركات الشحن النفطي في البحرين الأحمر والعربي.