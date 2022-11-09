شكرا لبحثكم عن خبر تدمير مسيرة حوثية فوق سواحل شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة في محافظة شبوة اليوم الأربعاء عن إسقاط مسيرة حوثية مفخخة كانت تستهدف ناقلة نفط في ميناء قنا.

وتواصل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران استهداف البنية التحتية الاستراتيجية في الجنوب طمعا في مقدراته في ظل استمرار محاولات تعطيل عجلة الاقتصاد.