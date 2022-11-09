شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية تختتم برنامجها التدريبي في المجال الإداري والمالي لجمعيات مستخدمي المياه بمديرية شبام ،، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اختتم صباح اليوم الاثنين بمدينة شبام البرنامج التدريبي الذي اقامته مؤسسة الاستجابة للاغاثة والتنمية.

تخلل البرنامج عدد من المجالات منها الإداري والمالي لجمعيات مستخدمي المياه بمديريتي شبام والقطن من الفترة 30 أكتوبر - 7 نوفمبر، يأتي ذلك ضمن "برنامج تعزيز الصمود في قطاعي الري والزراعة " و بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) .

شارك في البرنامج التدريبي منسق المشروع المهندس عوض أحمد بن هامل ، الذي أعطى فكرة مبسطة عن الدليل الإرشادي لإنشاء جمعيات وروابط مستخدمي المياه في الأحواض المائية،وقد شارك في حصة تدريبية حول قانون المياه الاستاذ حلمي عبد بن حمدان مندوب الهيئة العامة للموارد المائية التابعة لوزارة المياه والبيئة،



استفاد من البرنامج عدد 40 شخص من ثمان جمعيات لمستخدمي المياه في المديريات المستهدفة في كل من شبام والقطن على مدى اسبوعين ضمن برنامج بناء القدرات.