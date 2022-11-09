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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على تهيئة الظروف المناسبة لعمل القطاع الخاص الوطني، وتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية لدعم جهوده في تنشيط الاستثمار وضمان وفرة المواد الاساسية واستقرار الاسعار للسلع التموينية.

رئيس الوزراء يؤكد الحرص على تهيئة الظروف المناسبة لعمل القطاع الخاص الوطني

وأشار رئيس الوزراء لدى ترؤوسه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع مشترك لوزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية الصناعية عدن، والقطاع الخاص، إلى الأثر الإيجابي للإصلاحات التي نفذتها الحكومة وحققت استقرار اقتصادي منذ بداية العام وساهمت باستقرار الأسواق وانتظام اعمال القطاع الخاص.. لافتا إلى ان الحكومة ماضية قدما في مسار الإصلاحات ومعالجة جميع التحديات التي تواجه القطاع الخاص بصورة مستمرة.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بعقد اجتماعات دورية للغرفة التجارية مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار لمعالجة التحديات اولا باول، والترتيب لفعاليات خاصة لاستعادة الاستثمارات الوطنية وتوجيهها إلى القطاعات الوطنية التي تساهم بتحسين الوضع الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة.. منوها بدور القطاع الخاص في تطبيع الاوضاع، خاصة في ظل ازمة الامن الغذائي العالمي وصمود القطاع الخاص ونجاحه بالشراكة مع الحكومة في تجاوز الفترة الماضية وتوفير مخزون غذائي لتحقيق الاستقرار التمويني.. لافتا إلى ان المسؤولية مشتركة ولا يجب التهاون باي شكل من الاشكال مع قوت المواطنين واتخاذ كل التدابير التي من شانها ضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من اجل الانتقال من الاستثمارات الاستهلاكية إلى استثمارات انتاجية، والتشبيك مع القطاع الخاص في دول الجوار لفتح استثمارات استراتيجية، واعادة تفعيل اعمال الغرف التجارية المشتركة بين اليمن ودول المنطقة.. مشيرا إلى دور القطاع الخاص في تغطية الفجوات في مجال الخدمات العامة، واهمية بناء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال، وان هذا سيكون توجه الحكومة خلال الفترة القادمة.

وناقش الاجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن ابوبكر باعبيد، تقييم القطاع الخاص لبيئة العمل في المناطق المحررة، حيث اشادوا بالتحسن القائم في الدوائر والقطاعات الحكومية المختلفة، واستعادة دور القضاء وعمله خلال هذه الفترة.

كما استعرضوا التحديات التي تواجه القطاع الخاص بشكل عام، ووجه رئيس الوزراء الجهات المعنية بالجلوس مع الغرفة التجارية ومعالجة التحديات القائمة بصورة عاجلة.

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن اوكي لوتسما، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في اليمن.

جرى خلال اللقاء مناقشة البرامج التي ينفذها البرنامج الإنمائي بمختلف القطاعات في اليمن.

وأشاد وزير التخطيط، بالتدخلات والمشاريع التنموية التي نفذها البرنامج لاسيّما المتعلقة بتعزيز قدرات الموانئ وأهمها مشروعي تحسين ميناء عدن بتكلفة 3 مليون دولار، والاصطياد السمكي ومشروع المرونة المؤسسية الاقتصادية، وكذا المشاريع الجارية تنفيذها التي تشمل مشاريع المياه وتصريف النفايات الصلبة وسُبل العيش وبناء قدرات الصيادين في محافظتي عدن وحضرموت ومشاريع سيادة القانون والحوكمة ودعم خفر السواحل بالأجهزة والمعدات وصندوق النظافة والألغام.

وعبر الدكتور باذيب، عن شكر وتقدير الحكومة للجهود التي بذلها اوكي لوتسا خلال فترة عمله في اليمن.. متمنيًا له التوفيق في مهامه المستقبلية.. مؤكدًا استعداد وزارة التخطيط بشكل دائم التعاون مع ممثلي البرنامج الإنمائي خلال المرحلة القادمة من أجل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك لاسيّما في إقامة المشاريع ومواصلة تحقيق النجاحات.

من جانبه أكد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن اوكي لوتسما، حرص البرنامج علی مواصلة تدخلاته وأنشطته في اليمن وتنفيذ المشاريع والأنشطة بجميع القطاعات بما يساهم في خدمة المجتمع اليمني وتجاوز اليمن محنته وتحقيق السلام الشامل والدائم.